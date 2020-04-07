Sağlık Bakanı Koca: "Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz"
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
07.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:08
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
(6)
Kaynak: AA