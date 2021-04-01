Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi
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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi.

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Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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