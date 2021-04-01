Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi.