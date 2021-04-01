Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi.
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Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun