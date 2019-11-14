Sağlık Bakanı Koca - Dünya Diyabet Günü
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Sağlık Bakanı Koca - Dünya Diyabet Günü

İnsanların sağlık kontrolünden geçmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

14.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:01

İnsanların sağlık kontrolünden geçmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Sağlık Bakanı Koca - Dünya Diyabet Günü
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