Sağlık Bakanı Koca - Dünya Diyabet Günü
İnsanların sağlık kontrolünden geçmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
14.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:01
İnsanların sağlık kontrolünden geçmesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Sağlık Bakanı Koca - Dünya Diyabet Günü