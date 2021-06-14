Sağlık Bakanı Koca dün 456 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün alınan aşı randevusundan 8 bin doz fazla Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün alınan aşı randevusundan 8 bin doz fazla Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde paylaştığı "Bugün 448 bin kişi için aşı günü!" tweetini alıntılayarak, "Verdiğim sayı 'hatalı' çıktı. Bugün 448 bin değil, 456 bin doz aşı yaptık. Aşı var, zaman var. Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş