Sağlık Bakanı Koca dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını bildirdi
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Sağlık Bakanı Koca dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını bildirdi

Sağlık Bakanı Koca dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Koca, 5 Temmuz Pazartesi uygulanan aşı miktarını, Twitter hesabından paylaştı.

1 milyon 81 bin 352 doz aşı uygulandığını bildiren Koca, "Yarın sabah yeni randevularla bu sayıyı aşalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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