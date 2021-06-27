Sağlık Bakanı Koca: "Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep-Şahinbey'de çalışan ve nişanlı olan hemşireleri paylaşarak, "Temmuza düğün tarihi aldılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep-Şahinbey'de çalışan ve nişanlı olan hemşireleri paylaşarak, "Temmuza düğün tarihi aldılar. Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaş olan ve aynı zamanda nişanlı olan Uğur Demirel ile Sare isimli hemşireleri paylaşarak, "Hemşire arkadaşımız Uğur Demirel, Gaziantep-Şahinbey'de aşıların bir an önce tamamlanması için çalışıyor. Covid-19 yoğun bakım biriminde görevli meslektaşı Sare Hanımla nişanlı, Temmuza düğün tarihi aldılar: Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı" açıklamalarında bulundu.

(Mevlüt İşli/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı