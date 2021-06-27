Sağlık Bakanı Koca: "Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca: "Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı"

Sağlık Bakanı Koca: 'Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep-Şahinbey'de çalışan ve nişanlı olan hemşireleri paylaşarak, "Temmuza düğün tarihi aldılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep-Şahinbey'de çalışan ve nişanlı olan hemşireleri paylaşarak, "Temmuza düğün tarihi aldılar. Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaş olan ve aynı zamanda nişanlı olan Uğur Demirel ile Sare isimli hemşireleri paylaşarak, "Hemşire arkadaşımız Uğur Demirel, Gaziantep-Şahinbey'de aşıların bir an önce tamamlanması için çalışıyor. Covid-19 yoğun bakım biriminde görevli meslektaşı Sare Hanımla nişanlı, Temmuza düğün tarihi aldılar: Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı" açıklamalarında bulundu.

(Mevlüt İşli/ İHA)

Sağlık Bakanı Koca: 'Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elinde topuklu ayakkabıyla koşarak binaya gelen öğrenci son anda sınava yetişti
Elinde topuklu ayakkabıyla koşarak binaya gelen öğrenci son anda sınava yetişti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akalın Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık Bakanı Koca: "Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 18:47:00. #1.16#

title