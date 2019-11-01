Sağlık Bakanı Koca, Dr. Dilek Gürsoy'u kabul etti

01.11.2019 12:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da "yılın doktoru" ödülünü alan Yapay Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy'u kabul etti.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na davet ettiği Yapay Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy ile görüştü.

Aynı zamanda yapay kalp alanında yaptığı çalışmalarla Almanya'da yılın doktoru ödülü almaya hak kazanan Gürsoy'u başarılarından dolayı tebrik eden Bakan Koca, yapay kalp üzerine yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Almanya'daki kalp nakli bekleyen kişi sayısına ilişkin de bilgi veren Gürsoy, Bakan Koca'dan, Almanya'da kurmak istediği Yapay Kalp Merkezi'ne ilişkin destek istedi.

Bakan Koca da Türkiye'deki sağlık sunumunun şehir hastaneleriyle başka bir noktaya geldiğini belirterek, "Oralarda oluşturulacak mükemmeliyet merkezlerinde, mesela kalp yetmezliği, yapay kalp gibi sizin katkınız olabilir diye düşünüyorum." dedi.

Gürsoy da Türkiye'de yapılacak çalışmalar için her zaman hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: AA