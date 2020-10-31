Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
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Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

31.10.2020 18:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 18:14
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Rıza Bey Apartmanı ile Doğanlar Apartmanı enkazlarındaki çalışmayla ilgili AFAD yetkililerinden bilgi alan Bakan Koca, depremde zarar gören vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Koca, daha sonra çok sayıda yaralının tedavi edildiği Ege Üniversitesi Hastanesine geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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