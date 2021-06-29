Sağlık Bakanı Koca: "(Delta varyantı) Şu an 224, ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 Delta ve bunun 134'ü de İstanbul"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantına ilişkin olarak, "Şu an 224, ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 Delta ve bunun 134'ü de İstanbul" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantına ilişkin olarak, "Şu an 224, ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 Delta ve bunun 134'ü de İstanbul" dedi.

Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. İşyerlerinde gazete bulundurmama yasağı ile ilgili hüküm yer almadığını ve spor müsabakalarının seyircili oynanma konusunda çalışma olup olmadığına ilişkin soruya Koca, "Rehberimizde 1 Temmuz'da geçerli olmak üzere geçen Cuma günü gazetelerle ilgili düzenleme yapıldı. Yani Bilim Kurulu bununla ilgili düzenlemeyi geçen Cuma yaptı. Ama 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere. Spor müsabakaları için de önümüzdeki süreçte biz bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız, tek bir alanda değil spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Koca, Biontech aşısının yapılma süresinin altı haftadan dört haftaya indirilmesine ilişkin soruya, "Sürenin daha da kısaltılması gündemde dört haftaya kadar bununla ilgili çalışma ne aşamada böyle bir değişiklik olacak mı acaba bildiğiniz gibi altı haftaya uzatmayı Uğur hocayla da görüşerek karar vermiştik ve yaygın özellikle vatandaşlarımıza erken dönemde birer aşı yapmak istemiştik. Şu dönemde elimizde yeterli miktarda aşımız var. Yarın Bilim Kurulunda gündem konularından bir tanesi de bu olacak, yani altı haftanın dört haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle Raphael veya hatırlatma dozu dediğimiz 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması ve nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili bunu dedim zaten aşkım yarın gündemde" şeklinde konuştu.

Şehir Hastanelerinin yabancılara satışına ilişkin iddialara Koca, "Ben kısaca şunu söylemek istiyorum; Şehir Hastaneleri binaları ve arsaları devletindir. Kamu özel işbirliği ile yapılan Şehir Hastanelerinin bu haliyle binaları arsaları da devletindir. Burada yapılan bu binalar karşılığı 25 yıllığına kira ödemesi şeklindedir. Ayrıca 19'a yakın hizmetin alınma durumudur. Kira durumu 25 yıllıktır, hizmetlerin satın alma durumu ise beş yıllığına alınır. Yani beş yıldan sonra serbest açık ihale ile bu tekrar bizim irademizle kaç yıllığına bu hizmetleri hangi hizmetleri almak istediğimizi zaten belirlemiş olacağız. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir devir söz konusu değil. 19 hizmetin bazı kalemleri, otopark gibi güvenlik gibi, yemek gibi, temizlik gibi hizmetleri bir başka firmadan alabilirsiniz. Bunu biz kamuda kendi hastanelerimizde de üniversite hastanelerimizde benzer şekilde hizmetler alıyor. Bu hizmeti almaktan öte bir durum değildir. Binaları yapan yatırımcının değişikliği söz konusu olmamıştır. Bu değişiklik ancak Bakanlığımızın onayına mümkün olur. Böyle bir onayda söz konusu değildir. Yani özetle binalar ve arsalar devletindir işletmeleri biz hizmetleri bir şekilde satın alabiliyoruz bu alınan hizmetleri ilgili yatırımcı bir başka firmadan alabilir. Bu hizmeti güvenlik gibi, temizlik gibi, otopark gibi hizmetler olduğunu söylemek istiyorum. Kaldı ki ilgili firmada Türkiye'de 40 binden fazla çalışanı olan 15-16 yıldan bu yana da hizmet veren bir firma bu anlamda bir devir söz konusu değildir" diye konuştu.

Koca, şöyle konuştu: "Danimarka sermayeli olan firma Türkiye'de 16 yıldan bu yana 40 binden fazla çalışanı olan bir çok yere hizmet veren bu anlamda yatırımcının hizmet aldığı bir firmadan öte bir durum değildir. Yani binaların satışı, hastanelerin satışı devri söz konusu değildir. Hastanelerde, binalarda, arsalarda devletindir. Biz 25 yıllık kira sözleşmemiz ve beş yıl süreyle geçerli olabilecek hizmet alımı dışında bir durum değildir. Kaldı ki yatırımcının da değişikliği söz konusu değildir, bu ancak bizim iznimiz de mümkündür yatırımcının değişikliği de olmamıştır"

Biontech aşılarının Fransa tarafından iptal edildiği ve bu aşıların Türkiye'ye geldiği iddialarına Koca, "Biz aşıları bir Biontech'ten alıyoruz, Almanya ve Türkiye'ye aşı ihtiyacını Biontech bu iki ülke için ihtiyacı karşılıyor. Diğer ülkelerle ilgili satış ise Pfazer üzerinden yapılıyor. Yani Fransa Pfazer'den satın alıyor. Kapasite artınca 120 milyon anlaşmayı geçen ay yaptık. Bu dönemde Fransa'nın almadığı aşı Pfazer sattığı ülkelere gidebilir. Dolayısıyla Fransa'nın almadığı aşı Türkiye gelme gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Aşı yapılma durumundaki soruya Koca, "Aslında vatandaşımız aşıya son derece uyumlu. Dünyada yine farklı olarak en çok çocukluk çağı aşılarını yaptıran bizim vatandaşımız, kızamık aşısını yüzde 98'lere kadar yaptıran yine bizim vatandaşımız. Ben bu anlamda bir sorun olduğunu görmüyorum ve bu çerçevede gündemde tutularak bu algıya da hizmet edildiği kanaatindeyim" diye konuştu.

Delta varyantına ilişkin soruya Koca, "Delta varyantı artıyor. Geçen haftada söylemiştim, 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim. Şu an 224, ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 Delta ve bunun 134'ü de İstanbul" dedi.

Rusya'dan gelen turistlere yönelik tedbirlere ilişkin soruya Koca, "Biz yurtdışından gelen herkesten bildiğiniz gibi 48 saat içinde antijen veya 72 saat öncesinden PCR testi mutlaka alıyoruz. Bazı ülkelerde de zorunlu PCR test alıyoruz. İngiltere, İran gibi bazı ülkelerde de dün itibari ile ayın birinden itibaren geçerli olmak üzere yasak koydu biliyorsunuz. Özellikle altı ülke ve Delta varyantının yoğun olduğu Van Bediş gibi Hindistan, Brezilya, Nepal, Srilanka gibi ülkelere bunun dışında Pakistan ve Afganistan içinde zorunlu karantina söz konusu. Her vatandaştan Rusya'dan gelen dahil olmak üzere 48 saat veya 72 saat öncesinden antijen veya PCR alıyoruz. Bunları yeterli görmüyoruz, ayrıca yaygın örneklem yöntemiyle tarıyoruz. Buradan herhangi bir şüphe durumu oranında bir artış söz konusu olursa o durumda alınabilecek tedbirler karantina dahil olmak üzere zaten belli" ifadelerini kullandı.

Sinavac aşısının Türkiye'de üretimine ilişkin soruyla Koca, "Türkiye'de üretim için davet ettiğimizi biliyorsunuz. Sinovac Türkiye olarak Türkiye'de üretimi yapmalarını önemsiyoruz. Bu çerçevede teknik bir ekip Türkiye'ye geldi. Üretim için şartların uygun olduğunu söylediler. Zannediyorum önümüzdeki günler üretimle ilgili bir ekip gelmiş olacak" şeklinde konuştu.

'Maskeden ne zaman kurtuluruz?' sorusuna Koca, "Bütün çabamız daha önce de ifade ettiğim şekliyle pandemiyi ülkemizin gündeminden çıkarmak. Bunun olmazsa olmaz şartı aşı, aşı, aşı. Varyantın Delta varyantının en büyük koruyuculuğu, yine aşı aşıların delta etkisini de biliyoruz o nedenle Türkiye'de daha yoğun Delta'nın olmadığını görüyoruz ne kadar erken dönemde vatandaşımızı aşılayabilirsek, o kadar Delta'nın yaygınlığını da azaltmış ve pandemi ülkemizden çıkartmış oluruz. Bayrama kadar en az bir doz aşı 18 yaş üstüne 70 oranında olmasını önemsiyoruz. Hedef yüzde 80 ve üzeri. Şu an rakam bildiğiniz gibi iki doz aşısı olan vatandaşımızın sayısı 15 milyona biraz önce geçti. En az bir doz aşısı olan da şu an 34 milyonu buldu. Dolayısıyla toplamda yüzde 25 oranında çift doz aşısı olan vatandaşımız oldu. 18 yaş üstündeki vatandaşımızın diyorum. Yine 18 yaşındaki vatandaşımızın en az bir doz aşı olma oranı ise yüzde 57 yaklaştı. Biz bunu bayrama kadar yüzde 70 yapmak istiyoruz, hedef yüzde 80" ifadelerini kullandı.

Müzik yasağına ilişkin soruya Koca, "Söylediğiniz için ben demin de ifade ettim. Bir kez daha söyleyeyim. Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz bu yasak da kalkacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı