Sağlık Bakanı Koca: "TUS sınavına hazırlanan hekim arkadaşlarıma başarılar diliyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yapılıyor. Sınavına hazırlanan hekim arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarın yapılacak olan TUS sınavı öncesi sınava hazırlanan hekimlere başarılar diledi. Koca, TUS sınavına ilişkin önemli gelişmeleri hatırlattığı paylaşımında, "TUS Sınav Merkezi sayısı artırıldı. 14 ilde 15 merkezde sınav yapılacak. Artık, adayların sınava girmek için Ankara veya İstanbul'a gelme zorunluluğu yok. TUS Sınavında, Ulusal Çekirdek Tıp Eğitimi Programından gelecek soru oranı artırıldı. Önümüzdeki sınavlarda oran kademeli şekilde artmaya devam edecek. Tıp Fakültesindeki eğitim, TUS'a hazırlanmada esas olacak. Özellikle hasta çeşitliliğinin fazla ve eğitim kadrosunun güçlü olduğu kliniklerimizde TUS kontenjanları artırıldı. Böylece asistan nöbetlerinde rahatlama olacak. Bakanlık kadrosuyla üniversitelere atanan asistanların mağduriyeti giderilecek. Kadro farklılığından kaynaklanan eşitsizlikler en kısa sürede kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel