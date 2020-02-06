Sağlık Bakanı Koca'dan "Van'da çığ düşmesi"ne ilişkin açıklama Açıklaması

06.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığla ilgili, "İki çığ olayında 39 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin daha çığ altında olduğunu, muhtemelen hayatlarını kaybettiğini, onlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyebilirim." dedi.

Bakan Koca, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

İpekyolu ilçesindeki Hayırseverler Camisi taziye evinde ailelere başsağlığı dileyen Koca, önceki gün düşen çığ nedeniyle 5, dün de 34 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

"İki çığ olayında 39 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin daha çığ altında olduğunu, muhtemelen hayatlarını kaybettiğini, onlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyebilirim." diyen Koca, kaza ve kadere iman ettiklerini ancak üzerlerine düşen sorumlulukların gereğini yapmakla sorumlu olduklarını bildiklerini söyledi.

Bakan Koca, hastanelerde tedavisi devam edenlerin olduğunu belirterek, "77 hastamız müracaat etti. 4 hastanın yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Bütün hastalarımız içinde durumu ağır olan kimse görünmüyor. Bugün de 20'ye yakın hastamız taburcu edilecek." diye konuştu.

"Cenazeler üzerinden karalama yürütülüyor"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın, Bahçesaray ilçesine gitmek için kendine yol açtırırken çığın olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sabah, önceki gün hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesini Hizan üzerinden Bahçesaray'a gönderdiklerini, Gülşen Orhan'ın babasının da cenazelerle ilçeye gittiğini aktaran Bilmez, şöyle devam etti:

"Gülşen Hanım eski vekil olması nedeniyle sosyal sorumluluk hissettiği için çalışma alanına gitti. AFAD müdürümüz çalışmalar hakkında kendisine bilgi sunarken çığ meydana geldi. Kesinlikle o yoldan ilçeye gitmesi söz konusu değildir. Van'ın güzel bir geleneği var. Düşman olanlar bile cenaze günü düşmanlığını bir kenara koyar. Maalesef görüyoruz ki cenaze üzerinden bile bir ayrıştırma, karalama çalışması yürütülüyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

Olayın ilk anından itibaren gereken tüm çalışmaların yapıldığını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Daha fazlası yapılabilirdi, daha dikkatli davranılabilir miydi? Evet. Bunlar eleştirilebilir, eksiklerimiz olabilir ama biz o iki cana ulaşabilmek için seferber olmuştuk. Onları orada bırakamazdık. Kontrollü insanlar bölgeye çıkarıldı. Bölgenin insanının da karla mücadelede bir uzman kadar bilgi sahibi olabildiğini biliyoruz. Yol durumu üzerinden bir demagoji yapılması, insanların ayrıştırılması doğru değil. Gülşen Hanım da kendisi çığın altında kaldı. 5-10 dakika sonra kurtarılsa muhtemelen bugün hayatta olmayacaktı. Vadesi dolmamış ki kurtulanlardan biri oldu. Bahçesaraylıları kurtarmak için seferber olan, hayatlarını kaybedenleri dualarımızda unutmayalım."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya da taziyenin kadınlar için ayrılan bölümünde, çığda yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti.

Kaynak: AA