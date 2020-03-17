Sağlık Bakanı Koca'dan "tedbirleri sıkı tutalım" çağrısı Açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir." ifadelerini kullandı.

Salgınlarda olayların panikle kontrolden çıktığını, tedbir ve paniğin birbirinin zıttı olduğunu vurgulayan Koca, "Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA