Sağlık Bakanı Koca'dan "tedbiri elden bırakmayın" uyarısı
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Sağlık Bakanı Koca'dan "tedbiri elden bırakmayın" uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
08.05.2020 00:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." uyarısı yaptı.

Koca, Twitter hesabından, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı

Kaynak: AA

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