Sağlık Bakanı Koca'dan "tedbiri elden bırakmayın" uyarısı Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca'dan "tedbiri elden bırakmayın" uyarısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan
08.05.2020 00:36 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." uyarısı yaptı.

Koca, Twitter hesabından, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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