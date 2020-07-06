Sağlık Bakanı Koca'dan "tedbir" uyarısı Açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedbirsiz aşılamayacağı uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedbirsiz aşılamayacağı uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz." ifadesini kullandı.

Salgınların tedbirsiz aşılamayacağını vurgulayan Koca, tedbirli bir gün dilediğini belirtti.

Kaynak: AA