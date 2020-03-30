Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.
30.03.2020 07:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 07:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.
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Kaynak: Dunya.com