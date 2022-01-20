Sağlık Bakanı Koca'dan silahlı saldırıda hayatını kaybeden hemşireye ilişkin paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren saldırganın 20 suçtan kaydı olduğunu belirterek "Bu cinayette kurban, bir kadın.

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren saldırganın 20 suçtan kaydı olduğunu belirterek "Bu cinayette kurban, bir kadın. Cinayetin yeri sağlık kurumu. İki yönüyle de suç insanlık dışı." ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlının, cinayetin işlendiği silahla yakalandığını hatırlattı.

Şüphelinin 20 suçtan kaydı olduğunun, bir süre görüştüğü hemşireyi rahatsız ettiğinin belirlendiğini aktaran Koca, "Bu cinayette kurban, bir kadın. Cinayetin yeri sağlık kurumu. İki yönüyle de suç insanlık dışı." değerlendirmesinde bulundu.