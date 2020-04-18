Sağlık Bakanı Koca'dan Sancaktepe'de yapımı süren hastanede inceleme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapısı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.
18.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:04
DHA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapısı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Koca öğle saatlerinde inşaat alanına geldi. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Fahrettin Koca, son durum hakkında da bilgi aldı. Bakan Koca daha sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneyi inşaatına geçti.
Kaynak: DHA