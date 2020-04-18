SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN SANCAKTEPE'DE YAPIMI SÜREN HASTANEDE İNCELEME
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapısı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.
18.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:59
DHA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapısı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Koca öğle saatlerinde inşaat alanına geldi. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Fahrettin Koca, son durum hakkında da bilgi aldı. Bakan Koca daha sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneyi inşaatına geçti.
Kaynak: DHA