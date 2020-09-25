Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan Samsun'da hastane ziyareti
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan Samsun'da hastane ziyareti

25.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:34

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Bakan Koca, Samsun Valiliğindeki programının ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Hematoloji bölümünü ziyaret eden Koca, burada tedavi gören hastalarla sohbet etti.

Hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Koca, daha sonra hastaneden ayrılarak Samsun Sağlık Müdürlüğüne gitti.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan Samsun'da hastane ziyareti
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan Samsun'da hastane ziyareti
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan Samsun'da hastane ziyareti
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan Samsun'da hastane ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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