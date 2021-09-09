Sağlık Bakanı Koca'dan "salgınla mücadelede simge bir gün" paylaşımı Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca'dan "salgınla mücadelede simge bir gün" paylaşımı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgınla mücadelede simge bir gün' paylaşımı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18.00'de gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18.00'de gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün. 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18.00'de buluşmak üzere."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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