Sağlık Bakanı Koca'dan Ramazan Bayramı paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video yayımladı. Koca, "Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA