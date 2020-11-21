Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Asım Cenani için başsağlığı mesajı
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Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Asım Cenani için başsağlığı mesajı

21.11.2020 01:11 | Son Güncelleme: 21.11.2020 01:14
Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Asım Cenani için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında yaşamını yitiren genetik ve tıbbı biyoloji alanında öncü kabul edilen Prof. Dr. Asım Cenani'nin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında yaşamını yitiren genetik ve tıbbı biyoloji alanında öncü kabul edilen Prof. Dr. Asım Cenani'nin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Asım Cenani'yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, çocuk hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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