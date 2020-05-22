Sağlık Bakanı Koca'dan Pakistan için taziye mesajı
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Sağlık Bakanı Koca'dan Pakistan için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaçi Havalimanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için Pakistan halkına başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Koca'dan Pakistan için taziye mesajı
22.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaçi Havalimanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için Pakistan halkına başsağlığı diledi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dost Pakistan'da ülke halkını ve Türkiye'yi derinden üzen bir kaza olduğu belirterek, "107 yolcu taşıyan bir uçak, Karaçi kentinde bir yerleşim alanına düştü. İlk bilgilere göre mürettebat dahil kazadan sağ kurtulan yok. İyi haberler geleceğini umuyor, dost Pakistan'a başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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