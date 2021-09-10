Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda yapılacak PCR testine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda yapılacak PCR testine ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık
Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda yapılacak PCR testine ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testleri öncesinde velilerin bilgilendirilip onaylarının isteneceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testleri öncesinde velilerin bilgilendirilip onaylarının isteneceğini duyurdu.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını belirtti.

Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için okullarda PCR testi dönemi başlıyor

Son Dakika: Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için okullarda PCR testi dönemi başlıyor

 Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (1) Açıklaması

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (1) Açıklaması

 Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 3. dozlar 5-6 ay sonra yapılmalı

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 3. dozlar 5-6 ay sonra yapılmalı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Hulusi Akar
Magazin Ferhan Şensoy
Spor Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda yapılacak PCR testine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 20:05:46. #1.12#