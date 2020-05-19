Sağlık Bakanı Koca'dan Nihat Dayanıklı paylaşımı
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Sağlık Bakanı Koca'dan Nihat Dayanıklı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanaklı'yı andı.

19.05.2020 03:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 03:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanaklı'yı andı.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DR. Nihat dayanıklı. 1949 Akhisar doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini burada aldı. Ödemiş Devlet Hastanesinde 28 yıl görev yaptı. Mesleğini hayatı boyunca sürdürdü. Son olarak bir tıp merkezinde hasta bakıyordu. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Sağlık Bakanı Koca'dan Nihat Dayanıklı paylaşımı

Kaynak: İHA

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