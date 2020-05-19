Sağlık Bakanı Koca'dan Nihat Dayanıklı paylaşımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca'dan Nihat Dayanıklı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanaklı'yı andı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Nihat Dayanıklı paylaşımı
19.05.2020 00:19 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanaklı'yı andı.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DR. Nihat dayanıklı. 1949 Akhisar doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini burada aldı. Ödemiş Devlet Hastanesinde 28 yıl görev yaptı. Mesleğini hayatı boyunca sürdürdü. Son olarak bir tıp merkezinde hasta bakıyordu. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır Haber
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık...
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Haber
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor Haber
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı
Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı
Çin Devlet Başkanı, 'Çin koronavirüsü sakladı' iddialarına karşı ülkesini savundu
Çin Devlet Başkanı, "Çin koronavirüsü sakladı" iddialarına karşı ülkesini savundu
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Sırrı Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Hasan Şaş Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Wuhan Haziran Ramazan
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca'dan Nihat Dayanıklı paylaşımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 00:19:59. #1.15#
title