Sağlık Bakanı Koca'dan 'Mazhar Fuat Özkan' paylaşımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Mazhar Fuat Özkan' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mazhar Fuat Özkan'ın ortaklaşa yaptığı "Maske Tak" müziğini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Mazhar Fuat Özkan' paylaşımı
20.05.2020 22:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mazhar Fuat Özkan'ın ortaklaşa yaptığı "Maske Tak" müziğini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazhar Fuat Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Haber
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi Haber
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Mert Hakan Yandaş, 'Galatasaray benim hayalim' diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı
Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mehmet Cahit Turhan
Magazin Neva Ali Atay Sinan Özen Ebru Şallı
Spor Hasan Şaş Bülent Uygun İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Bursa Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca'dan 'Mazhar Fuat Özkan' paylaşımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 22:25:37. #1.14#
title