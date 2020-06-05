Sağlık Bakanı Koca'dan "maske ve mesafe" uyarısı Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca'dan "maske ve mesafe" uyarısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dışarı çıkarken, risk almamak için maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın.

Sağlık Bakanı Koca'dan
05.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dışarı çıkarken, risk almamak için maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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