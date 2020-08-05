Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 için tedbir uyarısı Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu.
05.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA