Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım Açıklaması
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Politika

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz.

14.04.2020 02:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 02:32
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, Twitter hesabından, bir sağlık görevlisinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı video paylaştı.

"Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Koca, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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