Sağlık Bakanı Koca'dan "koronavirüs" değerlendirmesi Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca'dan "koronavirüs" değerlendirmesi Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz.

Sağlık Bakanı Koca'dan
28.05.2020 00:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği, ortadan kalkmadığı dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı kontrollü sosyal hayattır." ifadelerini kullandı.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışı sebebiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla İstanbul'da bulunduğunu belirtti.

İzleyen birkaç gün de Prof. Murat Dilmener, Prof. Feriha Öz hocalar ile Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un adını verdikleri üç yeni şehir hastanesinin açılış törenleri için yine İstanbul'da olacaklarını aktaran Koca, bu nedenle basın toplantısı gerçekleştiremediğini kaydetti.

Bu kapsamda açıklamayı yazılı yaptığını vurgulayan Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıdı kalktı. Bu uygulama, şu an için 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içermiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var. Pandeminin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz. Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz."

Bakan Koca, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 5 ayı geride bıraktığını hatırlatarak, pek çok ülkede durumun ciddiyetini koruduğuna işaret etti.

Türkiye'nin başarısının, toplumun her katmanının mücadeleye katılımından, tedbirde sağlanan birliktelikten kaynaklandığına değinen Koca, bunun aynı şekilde devam edeceğini, yeni fedakarlıklar gerektirecek şartların oluşmayacağını ümit ettiklerini kaydetti.

"Yüksek bir ihtimal olmasa da eğer risk şartları tekrar oluşacak olursa, yapılacak şey konusunda deneyimliyiz. Fakat buna izin vermemek elimizdedir." ifadesini kullanan Bakan Koca, riski tek dalgada önlemenin mümkün olduğunu, ikinci dalga olasılığına karşı gücün uygulanacak tedbirlerde bulunduğunu vurguladı.

"Güvende olmanın iki koşulu var"

Koca, sokağa çıkma serbestliğinin geldiği ilk günde, Türkiye'nin pek çok ilinden aldıkları haberlere göre, gündelik hayatın tedbirlere tam bir uyumla başlamadığını aktararak, şu tespitlerde bulundu:

"Oysa salgında evimizde geçirdiğimiz günlerin tecrübesi, tedbirlere uyumun daha yüksek olmasını gerektirirdi. Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği, ortadan kalkmadığı dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı, ısrarla vurguladığımız gibi, kontrollü sosyal hayattır. Kontrollü sosyal hayat, gündelik özgürlüklerimizden fazlaca bir taviz istemiyor. Bizi riskten koruyacak davranışları zorlanarak değil, benimseyerek yapmalıyız. Evden dışarı çıkıldığında, virüse karşı güvende olmanın iki koşulu var. Pandemi ile mücadelede nefes aldığımız, serbestçe sokağa çıkmaya başladığımız günler iki tedbir önemlidir. Biri, maskeyi kıyafetin adeta parçası kabul etmektir. Maske, ağızı, burunu açıkta bırakmayacak şekilde kullanılmalıdır. Virüsün solunum yoluyla geçtiği kesin bilgidir. Fakat sadece bizim maske takmamız yetmez. Başkalarını da bizim gibi maske kullanmaya teşvik etmeli, gerektiğinde uyarabilmeliyiz. Riski, alınacak tedbirlerin karşılıklı olmasıyla yenebiliriz. Kontrollü sosyal hayatın ilk gereği, maskedir."

Sosyal mesafe kuralının ise kontrollü sosyal hayatın bir diğer gereği olduğuna işaret eden Bakan Koca, "İki kişi, eğer aralarına 1,5 metre mesafe bırakmazsa, mesafe azaldığı oranda virüsün bulaşma riski artmaktadır. Maske bir tedbirdir ama tek başına zayıf bir tedbirdir. İki tedbir, birbirini tamamlamalıdır." ifadelerini kullandı.

"Yeni hayat düzeni belli"

Bakan Koca, el hijyeninin de riske karşı önemli bir koruyucu olduğunu, virüsün dış ortamda bir süre canlı kalabildiğinin, ağıza ve buruna dokunma durumunda ise el aracılığıyla solunum yolunda enfeksiyona yol açtığının bilindiğini hatırlattı.

Yeni hayat düzeninin belli olduğunu, kuaförden metroya, pazar yerinden restorana, alışverişten seyahate gündelik hayatın tüm unsurlarının kendilerini kurallara göre organize etmesi gerektiğine vurgu yapan Koca, şunları kaydetti:

"Bireyler tedbirlere uymalı, kontrollü sosyal hayatın şartlarına göre organize olamayan işletme ve kurumlardan bunu talep etmelidir. Bu noktadan sonra salgın gücünü rehavetten alacaktır. Yapmamız gereken, giderek normale yaklaşacak süreci, el birliğiyle sürdürmektir. Normalleşme sürecini kurallara hep birlikte uydukça hızlandıracağız. Bundan birkaç ay öncesinin 'normal' düşüncesine, gece saat 24.00'te sokağa çıkma kısıdının kaldırılmasıyla kapılmak, isabetli bir düşünce değildir. Salgın riski artık hafiflemiş olsa da dün saat tam 23.59'da geçerli olan durum, saat 24.00'da değişmemiştir. Bugün de değişmemiştir. Bunu kabul etmeliyiz."

Bakan Koca, koronavirüsle savaşımın ikinci döneminin, ortak çabayla, günlük tabloya çok iyi sonuçlarla yansıyacağına inandıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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