Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs bilgilendirmesi
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Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs bilgilendirmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütünün Koronavirüs ile ilgili son verilerini paylaştı.

09.03.2020 01:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 01:52
Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs bilgilendirmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütünün Koronavirüs ile ilgili son verilerini paylaştı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili son güncel verilerini paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı" dedi. - ANKARA

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

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