Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: (2)

02.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin tedbirlerin devam ettiğini belirterek, "Çin'den gelenlerle ilgili termal kamera, karantina odası, negatif basınçlı sedye ve belirli hastane ortamlarında takip süreci devam ediyor. Bu sürece ilave edeceğimiz ülkeler olacak." dedi.

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bugün altıncı kez yapılan toplantısında son gelişmeler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Dün Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda çalışılan 18 numune olduğunu bildiren Koca, rehber doğrultusunda sağlık kuruluşlarına müracaat eden kişilerden ne zaman numune alınması gerektiğinin belirlendiğini anlattı.

Şüpheli görülen, gözetim altına alınan kişilerin numune örneklerinin sürekli çalışıldığını vurgulayan Koca, "Dün itibarıyla çalışılan 18 numune oldu. Bugüne kadar toplam çalışılan örnek ise 103 oldu." diye konuştu.

Bakan Koca, Çin'den getirilenlerin her birinin ayrı izole odalarda kaldığını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Her birine hizmet edilirken tek kullanımlık malzemelerden yararlanılıyor. Bu dönemde bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere ortam hazırlandı. Her birinin muayene tekrarı ve ilk numunelerin hepsi alındı. Bu numunelerin çalışılması zannediyorum yarın biter. Muhtemelen biz yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz. 14 günlük süre en fazla olması gereken süre. Hatta bu sürenin daha da kısalabilirliği Bilim Kurulunca tartışılıyor. Çünkü virüsle ilgili, bu dönemin ne kadar olması gerektiği konusunda Dünya Sağlık Örgütü de virüsü tanıdıkça bilgilerini güncelliyor. Dolayısıyla bu dönemde şu an 14 günden daha fazla hiçbir öneri zaten düşünülmüyor. Olabilirse kısalabilir diye biliyoruz."

Termal kamera uygulaması

Bakan Koca, termal kameraların Çin dışındaki ülke vatandaşları için de genişletilmesiyle ilgili bir çalışmanın bulunup bulunmadığı yönündeki soruya, "Bilim Kurulu'nun gündemine geldi, bununla ilgili bazı ülkelerde uygulanabilirliği düşünüldü. Bazı ülkelere de termal kamera uygulamasına geçilmiş olacak. Bu ülkelerin hangi ülkeler olacağını yarın Bilim Kurulu karar vermiş olur, onları da ilan etmiş olacağız. Hangi ülkeler olacağının duyurusunu yarın yapmış oluruz." şeklinde yanıt verdi.

Çin'in Vuhan kentinden gelenler dışında virüs şüphesi taşıyanlar için de Zekai Tahir Hastanesi'nin kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Koca, "Zekai Tahir Hastanesi, sadece dışardan getirdiğimiz hiçbir başka hasta ile temasının olmasını istemediğimiz ve sadece getirdiğimiz hastalara özel hazırlanmış, bu anlamda da dünyada benzerinin olduğunu bilmediğimiz bir uygulama. Onlar için zaten hastanelerimizde karantina odalarımız ve takip etmek için uygun şartlarımız mevcuttur." diye konuştu.

Vuhan'dan gelenlerden alınan numunelerin sonuçlarına yönelik bir soru üzerine Bakan Koca, "Numuneler alındı, sonuçlar muhtemelen bu gece veya yarın sabah çıkmış olur. Yarın bu sonuçları da açıklamış olacağız." dedi.

Türkiye'ye Çin'den hava yolu ve deniz yoluyla gelenlere yönelik denetimler konusunda da bilgi veren Koca, "Tedbirler devam ediyor. Zaten Çin'den gelenlerle ilgili termal kamera, karantina odası, negatif basınçlı sedye ve belirli hastane ortamlarında takip süreci devam ediyor. Bu sürece ilave edeceğimiz ülkeler olacak. Ayrıca Çin'den gelen yolculara yönelik de uyarılarda bulunuyoruz. Hangi durumda nereye müracaat etmeleri gerektiğiyle ilgili özellikle bilgilendiriyoruz. Bu da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Koca, Vuhan'dan Türkiye'ye gelen bütün sonuçların 14 gün hastanede tutulacağına dikkati çekerek, "Bu süreçte şu an hastalık belirtisi olan herhangi bir yolcumuz yok. Yolculardan ve sağlık çalışanları ve diğer mürettabat dahil olmak üzere takip ediliyor ve hepsinden de numuneler alındı, gerekli tetkikler yapılıyor, onu da yarın açıklamış oluruz." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: AA