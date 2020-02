Sağlık Bakanı Koca'dan "korona virüsü tanı kiti" açıklaması

12.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üzerinde çalışılan yerli korona virüsü tanı kiti ile hedefin hastalığın tespit süresini 60-75 dakikaya düşürmek olduğunu belirterek, kitin yurt dışına da pazarlanacağını söyledi.

TBMM'de gazetecilerle buluşan Sağlık Bakanı Koca, korona virüsünün şu ana kadar 28 ülkede görüldüğüne dikkat çekerek, "Korona virüsün görülme oranı yüzde 99 ile Çin'de. Virüs nedeniyle bin 116 kişi hayatını kaybetti. Dünyada toplam 45 bin 260 korona virüs vakası var. Bunların arasında 3 bini geçen ağır hasta var. ve her gün neredeyse 100 kişi ilave olarak hayatını kaybediyor. Çin dışında görülen vaka sayısı ise 518. Bundan sonraki süreçte ülkemizde olmadığı için dışarıdan gelişi önlemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Şu dönemde dünyada her ne kadar azalıyor gibi görünse de Çin'de kontrolün tam sağlandığı söylenemez. Her geçen gün sayının arttığını, neredeyse 100 kişinin kaybedildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Koca, korona virüsün tedavisine yönelik bir soru üzerine, "Şu an virüse özel spesifik herhangi bir ilaç tedavisinin olmadığı biliniyor. Bir takım kombine tedavi yaklaşımları deneniyor. Bununla ilgili sonuçlar kesin olmamakla birlikte ama denenebilir görünüyor. Çünkü bazı vakalarda bir takım antiviral ilaç kombinasyonlarıyla virüsün negatifleştiğini biliyoruz, sayıları çok olmamakla birlikte. Dolayısıyla şu an uygulanan ve uygulanması gereken bütün yaklaşımlar için hazır olduğumuzu söyleyebiliriz. Antiviral tedavinin dışında daha çok yani hastanın öksürüğü, devamında solunum sıkıntısı olabilir. ve ateşi zaten söz konusu olabiliyor. Solunum sıkıntısını yoğun bakım şartları ve börek yetmezliğine götüren süreci yakın hastane ortamında takip etmek gerekiyor" dedi.

Korona virüsün tespit edilmesi için üretilen yerli tanı kitine ilişkin de bilgi veren Bakan Koca, "Bu tanı kiti özellikle var olan, laboratuvarda numunenin çalışma yönteminin erken 4 saat ve en geç 24 saatte sonuç veren bir metottu. Bununla ilgili biz daha erken sonuç veren, doğruluğu yine diğer yöntemde olduğu gibi yüzde yüze yakın olmasını hedefleyerek ön planda maliyeti de azaltabilir olmayı hedefledik. Temel hedef maliyeti azaltmak değil, yerli bir kitin daha erken sonuç vermesini sağlamak. Çünkü bununla ilgili yeri geldiğinde hastaların 24 saate kadar sonucu beklediğini biliyoruz. Daha erken aksiyon almak, tedavide yaklaşım sergilemek için sonucun erken verilmesi maliyetten daha önemliydi. 14-15 arkadaş çalıştı. Sonuç verme süresi 90-120 dakika arası. Bunu daha aşağı çekme noktasında çalışma devam ediyor. Avrupa ülkelerinde yani Almanya, Fransa, İngiltere'de kitin 90 dakika olmadığını, 3 saatten aşağı sonuç vermediğini biliyoruz. Hedef 60-75 dakika arasına çekebilmek. 75 dakika olabilir muhtemelen. Daha önceki kitin maliyeti 300 lira iken, burada 75-80 liraya kadar düşebildi. Bu kit aynı zamanda ticari bir kit olarak planlandı. Bizim USHAŞ diye bir şirketimiz var. Kamu şirketi ama özel sektör dinamiğiyle çalışıyor. Hakları USHAŞ üzerinden ticari kit olarak hazırlanması planlandı. Yani yurt dışına pazarlanacak" diye konuştu.

Korona virüsün bahar ve yaz aylarında azaldığının hatırlatılması üzerine Koca, "Bu, bir korona virüs türü. DSÖ'nün 'Kovit 9' diye adlandırdığı bir virüs ailesi var. Bunun içinde 6 tane ayrıca virüs var. Bu mutasyona uğrayan yeni bir virüs tipi. Bulaşması çok enfeksiyonun yoğun olduğu kış aylarında daha yaygın, influenza gibi. Yaz döneminde zaten virüsün azaldığını biliyoruz. 'Nisan ayında azalacak' cümlesi bilinmeyen bir cümle değil" dedi.

