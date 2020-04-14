Sağlık Bakanı Koca'dan korona virüs ile ilgili paylaşım
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Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Koca'dan korona virüs ile ilgili paylaşım

Sağlık Bakanı Koca'dan korona virüs ile ilgili paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip korona virüse ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz.

14.04.2020 02:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 02:49
Sağlık Bakanı Koca'dan korona virüs ile ilgili paylaşım

Sağlık Bakanı Koca'dan korona virüs ile ilgili paylaşım

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip korona virüse ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Korona virüsü işte böyle yeneceğiz" dedi.

Koca, sosyal medya hesabından, bir sağlık görevlisinin korona virüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı bir video paylaştı.

"Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Koca, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Korona virüsü işte böyle yeneceğiz" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan korona virüs ile ilgili paylaşım

Kaynak: İHA

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