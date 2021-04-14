Sağlık Bakanı Koca'dan "kısmi kapanmada vakaların azaltılması" çağrısı
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Sağlık Bakanı Koca'dan "kısmi kapanmada vakaların azaltılması" çağrısı

Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca'dan 'kısmi kapanmada vakaların azaltılması' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kısmi kapanmanın fırsat olduğunu belirterek "Aşıya kadar vakaları azaltalım." çağrısında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kısmi kapanmanın fırsat olduğunu belirterek "Aşıya kadar vakaları azaltalım." çağrısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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