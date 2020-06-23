Sağlık Bakanı Koca'dan, İstanbul'daki sele ilişkin açıklama SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen sele ilişkin, "Halen 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir" açıklamasını yaptı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen sele ilişkin, "Halen 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen sele ilişkin açıklamada bulundu. Koca, "İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 112 Ambulans ekiplerimiz sağlık hizmetleri için kısa sürede olay yerine ulaştı. Halen 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA