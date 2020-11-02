Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'da hastane ziyaretleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hastane ziyaretlerinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hastane ziyaretlerinde bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da salgınla mücadeleye odaklanmış hastanelerimizden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret ederek, durumu tekrar gözden geçirdik. Vaka artışlarına karşı birlikte çok dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak