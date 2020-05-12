Sağlık Bakanı Koca'dan Hemşireler Günü mesajı
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Sağlık Bakanı Koca'dan Hemşireler Günü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Hemşireler Günü mesajı
12.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun."

Bakan Koca'nın paylaşımında yer alan görselde de "Bir kahraman. ve bugün onun günü." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

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