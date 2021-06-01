Sağlık Bakanı Koca'dan hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'e ziyaret
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Sağlık Bakanı Koca'dan hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'e ziyaret

Sağlık Bakanı Koca'dan hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İskender'in durumunun her gün iyiye gittiğini belirtti.

Bakan Koca, "Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'e ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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