Sağlık Bakanı Koca'dan "hastanelerin dolduğu" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."

Kaynak: AA