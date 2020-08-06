Sağlık Bakanı Koca'dan "hastanelerin dolduğu" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur.
06.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."
Kaynak: AA