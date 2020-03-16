Sağlık Bakanı Koca'dan "gizli" belge iddialarına yalanlama Açıklaması
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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan "gizli" belge iddialarına yalanlama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

16.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:22
Sağlık Bakanı Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Sosyal medya ve WhatsApp'tan yayılan 'gizli' belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır."

Kaynak: AA

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