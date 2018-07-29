Sağlık Bakanı Koca'dan Giresun'daki Olayla İlgili Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Giresun'da 82 yaşında Yusuf Topal'ın ölümü olayında polis çağıran doktorun da açığa alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Giresun'daki olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Giresun'daki müessif olay hepimizi derinden üzmüştür. Konuyla ilgili acil soruşturma başlatılmış, soruşturmanın selameti açısından olaya adı karışan hekim açığa alınmıştır. Süreç yakın takibimdedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, acılı aileye baş sağlığı ve sabır dilerim" dedi.

-Olayın geçmişi-

Giresun'da eşine ilaç yazmayan aile hekimiyle tartışan ve doktorun 'beyaz kod' vermesi sonrası polis tarafından gözaltına alınırken geçirdiği kalp krizi sonrasında Yusuf Topal (82) hayatını kaybetti. Olaya karışan polisler hakkında 'adam öldürmeye sebebiyet vermek' suçundan soruşturma açıldı. Öte yandan ailenin şikayeti doğrultusunda doktor Ö.Y. hakkında soruşturma başlatıldı. - ANKARA