Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere korona virüs uyarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda korona virüse yakalanan 100 kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda korona virüse yakalanan 100 kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir ayda korona virüse yakalanan 100 kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA