Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün oynadıkları maçlara yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yazılı formalarla çıkan futbol kulüplerine teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Galatasaray kulüplerine teşekkür ederek, "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama TURKOVAC, taraftarları Kovid-19'a karşı sıkı korur." ifadesini kullandı.

Bakan Koca paylaşımlarında, futbol takımlarının formalarında TURKOVAC yazısının göründüğü fotoğraflara da yer verdi.