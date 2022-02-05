Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü

AA, Orhan Onur Gemici - Güncel
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Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün ve bugün oynadıkları maçlara yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yazılı formalarla çıkan futbol kulüplerine teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün ve bugün oynadıkları maçlara yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yazılı formalarla çıkan futbol kulüplerine teşekkür etti.

Koca, Fenerbahçe Spor Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü, Demir Grup Sivasspor ve Atakaş Hatayspor Futbol Kulübü için Twitter hesabından ayrı ayrı paylaştığı teşekkür mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

"Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama TURKOVAC, taraftarları Kovid-19'a karşı sıkı korur."

Koca, paylaşımlarında futbol takımlarının formalarında TURKOVAC yazısının görüldüğü fotoğraflara da yer verdi.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fahrettin Koca, TURKOVAC, Futbol, Güncel, Haber

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