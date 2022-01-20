Sağlık Bakanı Koca'dan Eskişehirspor'a teşekkür - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca'dan Eskişehirspor'a teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan Eskişehirspor'a teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehirspor'un yerli aşı Turkovac'ı forma arkasına yazdırmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden kulübe teşekkür etti.

Eskişehirspor'un yerli aşı Turkovac'ı forma arkasına yazdırmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden kulübe teşekkür etti.

Formanın sırt kısmına reklam alamadıklarını belirten Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, reklam alanında yerli aşı Turkovac isminin yer alacağını duyurarak, formanın fotoğrafını paylaştı. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden Eskişehirspor'a teşekkür eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eskişehirspor, Turkovac'ı arkasına aldı. Forma sırtına koydukları Turkovac tanıtımıyla aşı kampanyamıza güç veren Eskişehirspor Kulübü'ne teşekkür ediyor, tüm maçlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Sağlık Bakanı Koca'dan Eskişehirspor'a teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fahrettin Koca, Eskişehirspor, TURKOVAC, Medya, Spor, Güncel, Haber

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