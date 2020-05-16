Sağlık Bakanı Koca'dan Engelliler Haftası paylaşımı Sağlık Bakanı Koca'dan Engelliler Haftası paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşık Veysel'in "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküyüsüyle Engelliler Haftası'nı kutladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Engelliler Haftası paylaşımı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşık Veysel'in "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküyüsüyle Engelliler Haftası'nı kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Aşık Veysel'in, "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsünü paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Engelsiz insan var mı ki 'engelli' diyoruz? Hepimiz, belki de hiç bilmediğimiz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan olabilmemizin önündeki her özelliğimiz aslında bir engel. Engelleri aşanlarsa, tıpkı Aşık Veysel gibi içindeki insana ulaşanlar. Engelliler Haftası kutlu olsun."

Kaynak: İHA