Sağlık Bakanı Koca'dan Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türk-İş'e teşekkür
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Sağlık Bakanı Koca'dan Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türk-İş'e teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türk-İş'e teşekkür
01.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) teşekkür etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk-İş'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı bildiriyle sağlık çalışanlarına ithaf ettiğini belirterek, "Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak. Sağ olsunlar." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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